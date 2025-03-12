كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن احتفاظه بصورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على هاتفه، قائلا: «أنا من عيلة بسيطة جدًا، ولولا عبد الناصر مكنتش اتعلمت أنا وإخواتي».

واسترجع خلال حواره ببرنامج «ورا الشمس» المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، ذكريات طفولته إبان حكم ناصر، قائلا: «فاكر زمان كان أبويا يجيب الراديو ونطلع المصطبة يسمعنا خطب جمال عبد الناصر وتحديدًا بعد 1967، وكنت ماسك في المدرسة الابتدائية الإذاعة المدرسية وأطلع دائما وأتكلم وأقول لازم نقف مع جيش بلدنا وسننتصر على إسرائيل».

وعبر عن شعوره باليتم عقب رحيل الرئيس جمال عبد الناصر لفقدان قائد وطني وزعيم حقيقي استطاع أن يعبر عن آمال الشعب، معقبا: «أنا فاكر يوم وفاة الرئيس عملنا نعش رمزي وطلعنا به على سيدي عبد الرحيم القناوي، وأنا بعيط كأنه أبويا وأقول إحنا حاسين باليتم».

وأكد أنه لم يتخلف عن زيارة ضريح الرئيس عبد الناصر منذ إقامته بالقاهرة عبد الناصر، لافتا إلى تأليف سبعة كتب عن حياة وتاريخ عبد الناصر.

وفي سياق آخر، تحدث عن حياته الأسرية، موضحا أن لديه ابنا يعمل طيارًا في مصر للطيران، وابنتين، إحداهما كانت تعمل مدرسا مساعدا بكلية الإعلام، والأخرى طبيبة علاج طبيعي.

وأكد أن أبناءه يتمتعون بحس وطني عال؛ إلا أنهم لم ينخرطوا في العمل السياسي، مضيفا: «أنا يوم ما تزوجت تزوجت في قنا بالرغم أن زوجتي من القاهرة وكان شرطي الزواج في بلدنا وسط الناس في الشارع، وكنت أول واحد في بلدنا يقعد مراته بجانبه، الكل كان العريس في مكان والعروسة في مكان وثالث يوم كنت في الشغل».