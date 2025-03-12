موائد طعام البدو بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر رمضان الكريم ذات طبيعة خاصة، كونها تعتمد بشكل أساسي على الخبز الخاص بهم، واللحوم والأرز، ويعتمدون على السلطة كبديل للخضروات.

قال رمضان الجبالي، من قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن لشهر رمضان الكريم طقوسًا خاصة في الطعام، حيث تكون اللحوم والأرز والخبز عناصر أساسية على مائدة الإفطار، بالإضافة إلى دقة الزعتر، والعدس، والجبن، والفول، والخبز على موائد السحور.

وأكد "الجبالي" أن الخبز يعد أساسيًا على وجبات الطعام الرمضانية "إفطار وسحور"، سواء كان فراشيح أو الطبنة "اللَّبَة"، والأفضل أن يكون الطبنة، التي تتكون من مكونات بسيطة لا تتعدى الدقيق والملح والماء، حيث يتم عجنه وخبزه على هيئة قرص مدور، ويوضع على حطب النار مباشرة، ثم يُوضع الحطب عليه من فوق، ويترك لمدة أقل من ربع ساعة، وبعد ذلك يُزال تراب الحطب منه بشكل جيد، ليُتناول مع الطعام.

وأوضح أن خبز "الطبنة"، على الرغم من بساطته، فإنه وجبة أساسية عند أهل سيناء، ويتفننون في تقديمه، حيث يتناولونه مع مختلف أنواع الطعام، كما يتناوله الأهل والأقارب في العزومات مع سلطة خضروات في الإفطار، وفي السحور مع الدقة التي تتكون من الزعتر والكمون والبهارات المتنوعة، مما يمنحها مذاقًا مميزًا، لذا يطلب زوار مدينة سانت كاترين من الأجانب تناوله في رحلات السفاري، ويستمتعون بمشاهدة البدو وهم يقومون بإعداد هذا النوع من الخبز.

وأشار إلى أن موائد طعام الإفطار تتضمن أرزًا مسقى بشوربة اللحم، ولحمًا مسلوقًا ومشويًا، وخبز الطبنة، وسلطة فقط، بينما تكون دقة الزعتر والطبنة أساسيين خلال السحور.