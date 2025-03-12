عصام كاريكا: أديت أكثر من 40 عمرة بسبب علاء ولي الدين

قال الفنان عصام كاريكا، إن الفنان الراحل علاء ولي الدين كان سببًا في حدوث الكثير من الأمور الدينية التي كان بعيدًا عنها بشكل تام.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، أنه كان يحضر مع ولي الدين دروسًا دينية، موضحًا أن الفنان الراحل أبلغه ذات مرة أنه سيرافقه مع الفنانين أحمد آدم ومحمد هنيدي لأداء مناسك العمرة.

وتابع: «قلتله أنا مش جاهز نفسيًّا، قالي نفسيًّا إيه ربنا طلبك»، لافتًا إلى أن ولي الدين أخذ جواز السفر الخاص به من مساعده واستصدر له التأشيرة وأنهى كل الإجراءات.

وأوضح أنها كانت العُمرة الأولى بالنسبة له في حين كان معتادًا على التلذذ في حياته، مؤكدا أن ولي الدين كان سببًا في أن يؤدي عمرة كل سنة في شهر رمضان وكذلك رحلات عمرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

ونوه بأنه أدى أكثر من 40 عمرة بسبب علاء ولي الدين، موضحًا أنه ولي الدين رحل بعد العمرة التي اصطحبه فيها.

وأفاد بأن الفنان الراحل كان يعاني من مرض السكري ولم يكن يكترث به، ويُسهب في تناوله الطعام.



