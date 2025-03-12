ألمانيا تدعو إسرائيل للامتثال بالتزاماتها حيال المساعدات الإنسانية لغزة

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، إسرائيل إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي حيال وقف المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعربت ديشاور، في تصريح صحفي، الأربعاء، عن قلقها من وقف المساعدات الإنسانية وإمدادات الكهرباء والمياه إلى غزة في الفترة الأخيرة.

وطالبت المسئولة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالإمدادات الحيوية لعدد كبير من الناس، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت أن ألمانيا هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنهم يريدون التأكد من أن المساعدات التي تقدمها الحكومة تصل إلى الأماكن المطلوبة ذات الحاجة الماسة للمساعدات.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.