أعلن الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والإصلاح للأنظمة الحيوية بعدد من المستشفيات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية ودعم جاهزيتها لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، الانتهاء من إصلاح وتشغيل مصعد المستشفى بالمبنى الرئيسي بعد توقف دام نحو عام ونصف، حيث جرى إعادة تأهيله بالكامل وإدخاله الخدمة مرة أخرى، بما يسهم في تسهيل حركة المرضى والمترددين داخل المستشفى ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف «عبد الخالق» أنه تم الانتهاء من أعمال مستشفى كفر سعد بتفعيل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق بمستشفى الطوارئ، وذلك تمهيدًا لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تشغيل التكييفات المركزية بعد توقفها لفترة طويلة، بما يدعم تحسين بيئة العمل داخل الأقسام المختلفة ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار «عبد الخالق» إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال بلغت نحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة بدمياط لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بما يتوافق مع المعايير الفنية والطبية المعتمدة، بما يسهم في دعم منظومة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بشأن تذليل العقبات وتشغيل الأنظمة الكهروميكانيكية المتوقفة داخل المنشآت الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي.