مؤسسة تراث تولستوي وياندكس تطلقان مشروعا لرقمنة مخطوطات الأديب الروسي

أعلنت مؤسسة "تراث ليف نيكولايفيتش تولستوي" بالتعاون مع شركة "ياندكس" الروسية، عن إطلاق مشروع لرقمنة أرشيف مخطوطات الأديب العالمي ليف تولستوي.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن شركة "ياندكس" أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستعدادات للاحتفاء بالذكرى المئوية الثانية لميلاد الكاتب (1828–1910).

ويتضمن المشروع، رقمنة صندوق المخطوطات التابع لمتحف ليف تولستوي الحكومي في محمية "ياسنايا بوليانا" بمنطقة تولا، بما يشمل مسودات تقدر بنحو مليوني ورقة. وستُستخدم هذه المواد في تأسيس متحف لمخطوطات تولستوي، مع تطلعات لإنشاء "نظام بيئي رقمي" متكامل لتراثه.

كما يشمل العمل تنظيم ومعالجة الصور الفوتوغرافية من أرشيف الكاتب، وتقنيات لتركيب صوته، وبناء عالم افتراضي مستوحى من أدبه.

وسيعتمد هذا النظام الرقمي على مشروع "كلمات تولستوي"، الذي نجح المتخصصون من خلاله خلال عقد من الزمن في رقمنة الأعمال الكاملة للكاتب (90 مجلداً) وتطوير نصوص بحثية ومواد تفاعلية.