قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عمر زين العابدين، إن القوى السياسية لم تكن ترغب بالحوار قبل التغيير لذلك سرنا في هذا الاتجاه، لافتًا إلى التحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير.

وأضاف «لن يتم تسليم الرئيس البشير لمحكمة الجنائية الدولية، وسيحاسب وفقًا القانون ولا يصح تسليمه للمحاكمة بالخارج، وستعلن اللجنة الأمنية عن أسماء رموز النظام التي اعتقلت أو ستعتقل»، موضحًا أن البلاد ستدار في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم.

ويشهد السودان، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة، وصفت بالأكبر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين