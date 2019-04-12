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اختطاف طبيبين من كوبا في كينيا

مومباسا (كينيا) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:25 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 1:25 م

تعرض طبيبان من كوبا يعملان في كينيا للاختطاف اليوم الجمعة، بعدما قتل حارسهما الخاص المسلح.

وقالت الشرطة الكينية إنه تم اقتياد الطبيبين إلى دولة الصومال المجاورة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الكينية تشارلز أوينو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "كان الطبيبان في طريقهما إلى عملهما في مانديرا كونتي، شمالي كينيا، صباح اليوم الجمعة، عندما اعترضت مركبة سيارتهما، وقتل حارسهما الخاص بالرصاص".

وأضاف أن الخاطفين الذين وصفهما بأنهما "إرهابيون"، قادوا المركبة إلى الحدود مع الصومال، ولم يلق المتحدث بالمسؤولية في عملية الاختطاف على أي جماعة.

ومن المعروف أن مسلحي حركة الشباب الصومالية يستهدفون الأجانب العاملين في المنطقة.

وكان الطبيبان جزء من فريق يعمل في كينيا ضمن برنامج تبادلي مع الحكومة الكوبية.


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