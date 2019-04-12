الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 1500 لاجئ محاصر في اشتباكات طرابلس

دعت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، إلى إجلاء 1500 لاجئ غير ليبي محاصرين في اشتباكات طرابلس، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.