مصطفى خاطر يطرح البرومو الدعائي لمسلسل «عمر ودياب»

طرح الفنان مصطفى خاطر، اليوم الأحد، البرومو الدعائي لمسلسله الجديد "عمر ودياب" والذي يجمعه بالفنان علي ربيع، والمنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشر خاطر البرومو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وكتب معلقا: "بسم الله توكلنا على الله.. (عمر ودياب) في رمضان على قناة (الحياة) و(أون) .. يارب اكرمنا".

مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحي، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني.