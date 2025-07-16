النقل: تمديد غلق الاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي إلى 1 أغسطس

قررت وزارة النقل تمديد الغلق الكلي المؤقت للإتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس القادم.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا القرار هدفه تدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة، وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية بها.

وأضافت أن هذه القرار يأتي في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

وأشارت الوزارة إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بمرور ميداني لمواقع العمل بمشروع تطوير رفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، وذلك بحضور كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من أستاذة كليات الهندسة بجامعتي عين شمس والزقازيق، وهم حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق، وخالد قنديل، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعماد نبيل استشاري الطرق، وعبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق.

يذكر أن وزارة النقل قد أعلنت مطلع الشهر الجاري الإغلاق الكلي المؤقت للطريق الإقليمي للإتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.

وأشارت الوزارة، حينها، إلى أن الإدارة العامة للمرور ستقوم باستمرار تدعيم الخدمات المرورية على الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن، مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات.