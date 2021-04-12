محمد رمضان عن نشر «فيديو» لزاهي حواس: لم يكن لدي علم بوقف مسلسل «أحمس»

قال الفنان محمد رمضان، إن المتربصين له لا يغادرن صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لينتقدوه على كل ما يفعل، معلقًا على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه خارجًا من تابوت مرتديًا زي فرعوني، أنه جزء من إعلان ونشره احتفالا بموكب المومياوات الملكية الذي شهدته مصر الأسبوع الماضي.



وعلق خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، صباح الاثنين، على انتقاد البعض توقيت نشر هذا الفيديو لتزامنه مع وقف مسلسل الملك أحمس، قائلًا إنه كان يقصد بالفيديو الاحتفال كأي مواطن مصري فخور بالحدث.



وأضاف أنه تلقى رسائل عتاب لنشره مقطع فيديو للدكتور زاهي حواس وهو يتحدث عن أنه الأنسب لتجسيد شخصية الملك أحمس لتشابه الكبير بينهما، في نفس التوقيت الذي تم توجيه انتقاد للفنان عمرو يوسف، موضحًا أنه لم يكن على علم وقتها بوقف المسلسل، ونشر الفيديو لسعادته بكلمات عالم آثري كبير.



وتابع: «شرف عظيم ليا أهم عالم آثار يشبهي بملك من ملوك مصر ولازم أفتخر، وأنا من طفولتي في المدرسة أحمس دا كان طموحي»، ذاكرًا أن تجسيد شخصية أحمس ليس حكرًا على أي ممثل.