ناشئو الإسماعيلي يحتلون المركز الثالث في دوري الجمهورية

نجح فريق النادي الإسماعيلي مواليد 2003، في تحقيق فوز غالي وصعب علي حساب نادي البنك الأهلي بعقر داره بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للناشئين.

وبدأ بشير عبد الصمد المدير الفنى للفريق اللقاء بتشكيل مكون من محمد عبد الفتاح، خالد عوض، منصور ابو المعاطي، امير الورداني، محمد عبد المنعم، عمر الساعي، محمد ايهاب، عمرو السعيد، محمد سعادة، محمد الشاويشي، محمود درويش .

وأحرز عمرو السعيد هدف الدراويش الوحيد الذي اختتم به الفريق منافسات دوري الجمهورية في نسخته الحالية ليحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة .