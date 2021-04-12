محافظ الدقهلية: تحصين 50 ألفا و946 رأس ماشية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الإثنين، إنه تم تحصين 50 ألفا و946 رأس ماشية من الأبقار والأغنام حتى الآن، ضمن أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار ضد مرض الجلد العقدي والأغنام ضد مرض الجدري التي بدأت يوم 3 أبريل الجاري وتستمر لمدة شهر.

وأضاف مختار- في تصريحات صحفية، عقب إطلاعه على تقرير عرضه الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بشأن نتائج أعمال الحملة خلال الفترة الماضية- أن الحملة تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة قطاع الطب البيطري.

وشدد على أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، فضلا عن ضرورة التوسع في نشر التوعية للمُربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات، والتي تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

من جانبه، قال السيد حسانين إنه لا توجد أي حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام، وأن المديرية تراقب أسواق الماشية وتطهرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، فضلا عن توعية لجان الإرشاد للمواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.