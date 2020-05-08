الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جبهة المشجح بمأرب

استعادت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الاثنين، مواقع مهمة في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، وسط معارك مستمرة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنوا هجوما عنيفا تمكنوا خلاله من استعادة مواقع مهمة في منطقة المشجح كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وتستخدمها لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر عربتين و3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة، فيما استهدف بغارات أخرى تعزيزات الميليشيا في خطوط الإمداد الخلفية وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.