أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، أنه تم فرض حظر تجوال ووضع إجراءات احترازية أكثر صرامة خلال شهر رمضان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال هذا الشهر .. مع تحديد بعض الفئات المستثناة من الحظر.

وقال التميمي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن هناك إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيكون حظر التجوال من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت مع السماح للمطاعم بمزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل ، إضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل"، منوها بأن "هناك حالات إنسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية".

وشدد التميمي، على أن "عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، سيدفعنا للمضي لفرض إجراءات حظر كامل على أيام غير الجمعة والسبت"، مضيفا أنه "خلال هذه الأيام سيسمح أيضاً للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من الأفران بمزاولة عملها".