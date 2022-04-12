أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال إلى أكثر من 530 قتيلا ومصابا

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قتلت 186 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة يوكرنفورم الأوكرانية للأنباء، أنه "حتى صباح 12 أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 186 حالة، وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى أكثر من 344".

وأضاف البيان أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، خاصة في مدينة ماريوبول وفي بعض مناطق كييف وتشيرنيهيف ولوجانسك.

وأشار إلى أن "938 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي على أوكرانيا، منهم 87 دُمرت بالكامل".