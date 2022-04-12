 روسيا: إسقاط 130 طائرة و99 مروحية وتدمير 2153 دبابة ومدرعة أوكرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

روسيا: إسقاط 130 طائرة و99 مروحية وتدمير 2153 دبابة ومدرعة أوكرانية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:31 م

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشيكوف في تصريحات صحفية، إنّ المدفعية الروسية استهدفت نقاط دعم اللواء 24 للجيش الأوكراني في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

وأضاف أنه نتيجة للهجوم تم تدمير 11 مدرعة وسيارة ومقتل 120 عنصرا من القوات الأوكرانية.

وأشار إلى تدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، ومن بينها مستودعات ذخيرة في منطقتي لوهانسك وخاركيف.

وذكر كوناشيكوف أن حصيلة العمليات العسكرية ضد أوكرانيا بلغت حتى اليوم هي إسقاط 130 طائرة و99 مروحية وتدمير 2153 دبابة ومدرعة، و244 منظومة صواريخ دفاع جوي، و445 مسيرة و924 مدفع هاوترز، و2063 مركبة عسكرية خاصة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك