روسيا: إسقاط 130 طائرة و99 مروحية وتدمير 2153 دبابة ومدرعة أوكرانية

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشيكوف في تصريحات صحفية، إنّ المدفعية الروسية استهدفت نقاط دعم اللواء 24 للجيش الأوكراني في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

وأضاف أنه نتيجة للهجوم تم تدمير 11 مدرعة وسيارة ومقتل 120 عنصرا من القوات الأوكرانية.

وأشار إلى تدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، ومن بينها مستودعات ذخيرة في منطقتي لوهانسك وخاركيف.

وذكر كوناشيكوف أن حصيلة العمليات العسكرية ضد أوكرانيا بلغت حتى اليوم هي إسقاط 130 طائرة و99 مروحية وتدمير 2153 دبابة ومدرعة، و244 منظومة صواريخ دفاع جوي، و445 مسيرة و924 مدفع هاوترز، و2063 مركبة عسكرية خاصة.