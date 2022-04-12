الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، معبرًا عن انزعاجه من استمرار ارتفاع عدد الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال.

وجدد الأمين العام -على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- الدعوة إلى أن الأطفال ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف أو يتم تعريضهم للأذى.

ودعا الأمين العام -وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة- الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.

من ناحية أخرى، عبَّر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن صدمته وانزعاجه من مقتل امرأة فلسطينية غير مسلحة على ما يبدو، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنها لم تشكل تهديدا وشيكا.

وعبَّر المنسق الأممي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- عن تعازيه الحارة لعائلتها، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الأفعال.