كتيبة آزوف الأوكرانية: القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في ماريوبول

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أفادت كتيبة "آزوف" الأوكرانية بأن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وذكرت الكتيبة مساء الاثنين على تليجرام أنه تم إلقاء مادة مجهولة من طائرة بدون طيار فوق المدينة.

وذكرت محطة "سوسبيلن" التلفزيونية العامة أنه لا يوجد تأكيد فوري من الهيئات الرسمية.

واعتبرت مصادر عسكرية أن احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية "مرتفع جدا".

ووفقا لكتيبة آزوف، كان الضحايا يعانون من صعوبات في التنفس واضطرابات في الحركة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها "تعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقق من تفاصيل" الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.

وكتبت تراس في تغريدة على تويتر: "أي استخدام لمثل هذه الأسلحة سيكون تصعيدا قاسيا في هذا الصراع وسنحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه".