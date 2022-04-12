أصيب 16 شخصا على الأقل، أحدهم حالته حرجة، إثر حادث إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في محطة مترو الأنفاق بضاحية بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية.

وقال ناطق باسم خدمة المطافئ في نيويورك، حسبما أودرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "أصيب ما لا يقل عن 16 شخصًا في إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك بينهم 8 أصيبوا بالرصاص مباشرة".

من جهتها، أفادت مفوضة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحافي بالقول: "لا نحقق في حادث إطلاق النار في محطة مترو بروكلين على أنه عمل إرهابي"، مضيفة "لقد حصل اضطراب بسبب شخص أطلق النار على هؤلاء المدنيين بدم بارد وما زال هذا الشخص طليقا وهو خطير".

ووصفت منفذ الهجوم بأنه "رجل أسود طوله خمسة أقدام وهو ممتلئ يرتدي زي عمال البناء".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، بوقوع حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان محتملة في محطة مترو أنفاق /بروكلين/، حسبما ذكرت مصادر بقوات بشرطة مدينة نيويورك.

وقالت مصادر -وفقا لما أوردته الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إنه تم إطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل، بينما أكدت فرق الإنقاذ إنه تم نقل 13 شخصا إلى المستشفيات في المنطقة المحيطة بمحطة المترو.

كما أشارت مصادر شرطية إلى انه جاري التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته ودوافعه.