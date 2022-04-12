الشرطة الروسية تعتقل معارضا بارزا خارج منزله في موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت الشرطة الروسية السياسي المعارض فلاديمير كارا مورزا خارج منزله في موسكو يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يبقى كارا مورزا رهن الاحتجاز لدى الشرطة طوال الليل، حسبما قال محاميه فاديم بروخوروف.

ووُجهت إليه تهمة عدم اتباع أمر قانوني صادر عن ضابط شرطة، وجندي بالجيش، وضابط في أجهزة الأمن الاتحادية.

وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن لمدة تصل إلى 15 يوما.

ولم يتسن معرفة شيء في البداية عن مزاعم أخرى.

ويقول كارا مورزا، وهو منتقد بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه نجا مرتين بأعجوبة من حالات تسميم غامضة يلقي باللوم فيها على الاستخبارات الروسية.