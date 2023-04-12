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تمكنت الحملات الرقابية بالبحيرة من ضبط أكثر من 16.5 طن رنجة وأسماك، ولحوم فاسدة خلال حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق.

وشنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أشرف محيي الدين، حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين.

وتم المرور على محالات الجزارة وثلاجات الحفظ، وأماكن تجهيز الأسماك المملحة، وسيارات بيع السلع الغذائية، وذلك بالتزامن مع قرب شم النسيم.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 11500 كيلو رنجة، و5000 كيلو أسماك ماكريل، وكبدة مجمدة بكفر الدوار وجميعها فاسدة.

كما تم تحرير محضري ذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط كبدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بدمنهور.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.