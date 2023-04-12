سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلستها اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم على مقاول متهم بقتل سيدتين في منطقة كرداسة، وذلك بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة، أن المتهم "إبراهيم. ح"، 43 عاما، مقاول، قتل المجني عليهما "زاهية. ع"، "آية. م"، بعد خلاف نشب بينهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر في وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التي جاءت في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهما.

وأضافت التحقيقات أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل سيدتين داخل مسكنهما بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن مقاول وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.