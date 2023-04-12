أسوان يطلب حكام دوليين لمبارياته المتبقية في الدوري الممتاز

طلب مجلس إدارة نادي أسوان، من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، تعيين حكام دوليين لمباريات الأسابيع المتبقية من الدوري الممتاز.

وقال مجلس إدارة نادي أسوان في بيان رسمي: «أعلن الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لعرض مطالب نادى أسوان بضرورة توافر وتعيين حكام دوليين لمباريات الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى الممتاز، والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة الحكم المساعد الڤار».

وأضاف البيان: «وأكد رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأنه ليست هذه هى المرة الأولى، التى يتم فيها مخاطبة المسئولين عن اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام ونادى أسوان، لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يتحمل بمفرده تكرار الأخطاء التحكيمية بالإضافة للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بأن يتوافر الڤار فى مباريات دون غيرها».

وتابع البيان: «وطالب الشافعى صالح بإرساء قواعد العدالة تنظيميا وتحكيميا بين جميع الأندية المتنافسة ببطولة دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة وإدارة نادى أسوان لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تجاوزات تراها قد تضر بمسيرة ومستقبل فريقها بالدورى الممتاز ولنا الحق فى الدفاع عن مواقف وحقوق نادى أسوان من خلال القنوات والمسارات الشرعية والقانونية».