علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية

أعلن علاء عبد العال، مدرب الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
حارس المرمى: عماد السيد
الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد.
الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت.
الهجوم: مصطفى فوزي.
دكة البدلاء: محمود الغرباوي - كيليتشي شيميزين - محمد رمضان - فانوم ألفريد - وليد مصطفى - كريستوفر جوهان - حسين رجب عبد المحسن - أحمد رشيد - عبد الرحمن البانوبي.