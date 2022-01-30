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علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية

الشروق
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:10 م

أعلن علاء عبد العال، مدرب الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد.

الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت.

الهجوم: مصطفى فوزي.

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - كيليتشي شيميزين - محمد رمضان - فانوم ألفريد - وليد مصطفى - كريستوفر جوهان - حسين رجب عبد المحسن - أحمد رشيد - عبد الرحمن البانوبي.


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