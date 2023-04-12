 العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة ساحل مرقص بالبحيرة - بوابة الشروق
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العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة ساحل مرقص بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 5:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 5:40 ص

تكثف مباحث مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف هوية جثة شخص في العقد الخامس من العمر، عثر عليها ملقاة بمياه ترعة ساحل مرقص بمركز كوم حمادة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة غريق طافية بمياه ترعة ساحل مرقص أمام قرية كفر العيص بنطاق ذات المركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، لمكان البلاغ وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر يرتدي ملابسه بالكامل، وهي عبارة عن ترنج رياضي وحذاء.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، قرر مفتش الصحة وجود كسر بالجمجمة وجرح رضى وتهتك بالرأس وكسر بالذراعين.
 
وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وتحديد شخصية المتوفى والنشر عن الجثة بأوصافها.

 

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