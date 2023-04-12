رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو هيئة مكتب المجلس للانعقاد غدا

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع في الثانية والنصف ظهر غد الخميس، في عين التينة بالعاصمة بيروت.

تتألف هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس النائب نبيه بري، ونائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وأميني سر النائبين آلان عون وهادي أبوالحسن وثلاثة مفوضين وهم النواب ميشال موسى وهاجوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة.

ويأتي انعقاد هيئة المكتب تمهيدا لتحديد موعد لعقد جلسة تشريعية تحسم مصير الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، سواء بإجرائها وتدبير التمويل اللازم لها أو تأجيلها والمد للمجالس الحالية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تتولى هيئة المكتب تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس، وتبليغه إلى النواب، مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.