قال الفنان طارق النهري، إن العمل مع المخرج محمد سامي، سلس جدًا، مشيرًا إلى أنه يتوقع النجاح في أي عمل يخرجه «سامي».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة: «محمد سامي مخرج الجيل دلوقتي، عارف الدراما الاجتماعية ويوصل إزاي لقلب الناس اللي تحت أوي واللي فوق أوي».

وأكمل: «الواحد لما بيدخل معاه عمل بنكون ضامنين النجاح بنسبة 70%، ولما نخلص العمل في المونتاج بنقول الحمد لله رب العالمين».

وأشاد بمشاركته في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» برمضان 2024، قائلًا إنه شعر بأن بطلة العمل الفنانة مي عمر، ابنته الحقيقية لأن شخصيتها هادئة وجميلة جدًا.

وأعرب عن سعادته بتقديم العمل بمشاركة الفنانين كمال أبو رية وسامي مغاوري، معقبًا: «باقي المجموعة كانت حلوة أوي وتآلفنا بشكل جيد، الحكاية لذيذة ووصلنا لنهاية العمل بالشكل اللي خرج بيه».

وتحدث في سياق متصل عن شخصية المعلم شداد، والتي قدمها بمسلسل «المعلم»، منوهًا أن الشخصية كانت صعبة جدًا لأنها بعيدة عن طبعه.