قال الفنان محمود العسيلي، إن الفن بحاجة إلى تجديد طوال الوقت حتى يستمر، مشيرًا إلى أن أغاني المهرجانات لم تعد مشهورة مثل السابق.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الأولى»، مساء الجمعة: «الحاجات الحلوة في المهرجانات أنا بحبها جدا، لكن لو اللون مش حقيقي ومبني على الفرقعة اللحظية والتريند هيختفي».

وأشار إلى أن المهرجانات «لون مصري أصيل يمس الشارع بصورة كبيرة»، مشددًا على الحاجة للبحث عن أفكار مختلفة والتجديد للحفاظ على هذا الفن.

وأكمل: «لما قلت في مؤدي مهرجانات رقم واحد على كل المنصات معرفش هو بيغني إيه وابني بيحبه جدا وحافظ كل أغانيه، ده مكنش تقليلًا منه، الجيل الصغير كله بمختلف الطبقات بيسمعه ويسمع الناس اللي شبهه ومش بيسمعونا إحنا»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن المختلف هو القادر على الاستمرار سواء في مجال الراب أو أغاني المهرجانات، معقبًا: «اللي هيعرف يكمل هو المختلف، مش الحاجة اللي هتفرقع شوية واللي مش جاية من جواك».