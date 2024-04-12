رئيس وزراء إسبانيا: أوروبا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين في أقرب وقت

كشف بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، عن وجود مؤشرات واضحة في القارة الأوروبية على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره: "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة".

وشدد سانشيز على ضرورة التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.

وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.