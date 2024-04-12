بيان: روسيا تعلن إجراء اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "كما هو محدد، تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة، بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي".

وتابع البيان: "تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي لروسيا".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مهام الإطلاق بالكامل.