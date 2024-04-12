إصابة ضابط سابق بالاستخبارات الأوكراني جراء تفجير سيارته شمالي موسكو

أفاد مسئول في وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، بانفجار سيارة في شمال العاصمة موسكو.

وقال المسئول الروسي لوكالة أنباء /تاس/ الروسية: إن "السيارة، وهي من طراز تويوتا لاند كروزر برادو، مملوكة لضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني كان قد انتقل إلى روسيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنه أصيب جراء الانفجار".

وأشار إلى أن الانفجار وقع عندما قام السائق بتشغيل السيارة، مضيفا أن هناك عدة أسباب وراء الأنفجار قيد البحث، و أن أحد الافتراضات هو انفجار عبوة ناسفة لم يتم تحديدها.

وقال المسئول الروسي إنه لم يندلع حريق جراء الانفجار، بيد أنه ألحق أضرارا بالسيارات المجاورة.