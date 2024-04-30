العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال لـ نتنياهو ووزير دفاعه

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن بعض التسريبات الأمريكية خلال الساعات الأخيرة؛ تشير إلى صدور أوامر ضبط واعتقال سرية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس الأركان، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر«ON E» مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، على عكس إسرائيل التي أصبحت عضوًا فيها بشكل غير رسمي بعد مشاركتها في الجلسات وإرسالها لمحققين ومفوضين للدفاع عن نفسها.

وبين أن فريق الدفاع الإسرائيلي فشل في الدفاع عن سلطات الاحتلال في بلاده إزاء جرائم الحرب المرتكبة بقطاع غزة، موضحا أن المحكمة تتمتع بالصلاحية لإصدار أوامر ضبط صريحة أو سرية بحق المتهمين.

وأكد أن قرار اعتقال نتنياهو وغالانت وهاليفي قد يصدر في أي وقت، لافتا إلى تقديم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية لجيش الاحتلال استقالته الفورية؛ بسبب تخوفه من قرار محكمة جرائم الحرب، هذا إلى جانب عدم الأخذ برأيه من جانب نتنياهو ومجلس الحرب.

وأشار كذلك إلى إقدام كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية على تقديم استقالتهما من مناصبهما.