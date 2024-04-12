بوتين: روسيا لم ترفض التوصل لحل سلمي للنزاع مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لم ترفض التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد.

وقال بوتين، خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو: "لم نتخل أبدا عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك"، مشددا على أن "روسيا لم تبدأ هذه الحرب في عام 2014، بل بدأ كل شيء في أوكرانيا، أريد أن أؤكد أننا مع المفاوضات، ولكن ليس في شكل يفرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".

من جانبه اقترح الرئيس لوكاشينكو روسيا إلى العودة لاتفاقيات إسطنبول، داعيا بوتين إلى وضع وثيقة الاتفاقية على طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن المبادرات الروسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا ستجد تجاوبا من العسكريين.

من ناحيته قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات للصحفيين، إن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن المفاوضات هي الأسلوب المفضل لبلاده.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتبر المفاوضات بشأن أوكرانيا غير مجدية، أن الرئيس بوتين شدد عدة مرات على أن روسيا تظل منفتحة على عملية التفاوض، لكن في ظل هذه الظروف، عندما حظرت أوكرانيا عملية التفاوض لنفسها، حتى الآن لا نرى أي آفاق للمفاوضات في المستقبل.