العثور في التشيك على كتب نهبها النازيون من مدرسة لاهوتية يهودية في برلين

جرى العثور في العاصمة التشيكية براغ على أكثر من أربعة آلاف كتاب من مجموعة خاصة بـ"مدرسة لاهوتية يهودية" في برلين، كان قد نهبها النازيون.

وتم العثور على الكتب في مكتبة المتحف اليهودي، بالمدينة، طبقا لما ذكرته متحدثة باسم المتحف اليوم الجمعة. وكان يعتقد سابقا أن الكتب قد فقدت.

وجاءت الكتب من مجموعة خاصة بـ"المعهد العالي للدراسات اليهودية" في برلين، الذي كان النازيون قد أغلقوه ونهبوه في عام 1942. وتضم مجموعة المعهد حوالي 60 ألف مجلد من المؤلفات الدينية والأكاديمية، معظمها مكتوب باللغتين الألمانية والعبرية.