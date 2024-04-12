منتخب الصالات يفتتح مبارياته اليوم في كأس الأمم الأفريقية أمام ليبيا

يخوض اليوم فى السابعة مساءا منتخب الصالات مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب الليبي فى الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات،والذى أكد على ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة جهاد عرفة و تحقيق نتائج جيدة بالبطولة والتأهل إلى كأس العالم المقبلة. .

وتضم قائمة الفراعنة كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح لحراسة المرمى واللاعبين

مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد كوكى، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، عادل محفوظ المدير الإدارى ومحمد إسماعيل ادارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وأحمد حسن مسؤل المهمات.