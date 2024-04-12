ديفيد كاميرون يتوجه إلى بروكسل لعقد اجتماع حول جبل طارق

يعتزم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، السفر إلى بروكسل لمناقشة "القضايا الأكثر تعقيدا" في المفاوضات المتعلقة بجبل طارق.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن جميع الأطراف ستشارك في المحادثات المقررة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ذلك رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.

يشار إلى أن طبيعة العلاقة طويلة الأمد بين الإقليم والاتحاد الأوروبي لا تزال دون حل ، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل النقاط الشائكة في المفاوضات القواعد التي ستحكم حدود جبل طارق مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسعي الإسبان إلى إدارة أكبر لمطار المنطقة.

وتعتبر سيادة الأراضي البريطانية فيما وراء البحار أمر متنازع عليه بين بريطانيا وإسبانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بشكل تام بإيجاد حل يدعم جبل طارق وشعبه واقتصاده.

ومن غير المتوقع أن يسفر الاجتماع عن أي اتفاق، لكن وزارة الخارجية البريطانية ستؤكد خلال المفاوضات، أن المملكة المتحدة ستظل ثابتة في دعم جبل طارق ولن توافق على أي شيء من شأنه المساس بالسيادة.