مدرب أتالانتا: ليفربول قادر على قلب الطاولة

قال جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا الإيطالي، إنه يريد الاستمتاع باللحظة فقط، عقب فوز فريقه الكبير والمفاجئ على مضيفه ليفربول الإنجليزي (3-0)، في ذهاب ربع النهائي الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك، حذر جاسبريني من أن فريقه لم ينجز سوى نصف المهمة فقط.

وقال المدرب: "الليلة كانت مذهلة.. لم أقم بأي تغييرات حتى قبل 10 دقائق على النهاية، لأنه من الصعب تغيير أي شيء، في فريق صمد حتى الدقيقة 90 بأفضل طريقة".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة، التي أقيمت بملعب (آنفيلد): "لا بأس من أن نحتفل بمثل هذا الانتصار.. لكننا ندرك جميعا أنه سينبغي علينا التغلب على كل شيء، في غضون 7 أيام، في بيرجامو، لأن ليفربول فريق قوي بالفعل، ويمكنه قلب الطاولة وتسجيل الأهداف سريعا".

وشدد جاسبريني "سيتعين علينا أن نخوض مباراة أخرى دقيقة للغاية في كل جانب، وأن نكرر ما قمنا به في مباراة الليلة، لأنه لم يتم حسم أي شيء.. لكن تفوقنا في لقاء الذهاب يجعلنا نأمل في الأفضل".