وفد إيران يصل عُمان للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي

وصل الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى سلطنة عُمان صباح اليوم السبت، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي والتي من المتوقع أن تنطلق عصر اليوم في مسقط.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله، لدى مغادرة الوفد طهران، في تغريدة على منصة إكس: "نغادر إلى مسقط برفقة مجموعة من أكثر زملائنا تمرسا وخبرةً، وبمعية السيد وزير الخارجية. نحن مصممون على استخدام كل الإمكانيات لحماية الاقتدار والمصالح القومية".

وذكرت الوكالة، أن الوفدين الإيراني والأمريكي إلى مسقط، سيلتقيان بعد وصولهما مسقط مع وزير خارجية عُمان، ثم تبدأ المفاوضات بشكل غير مباشر بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

ومن جهتها، أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإيراني يضم مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وعدد من المساعدين والخبراء الآخرين من وزارة الخارجية.

وقالت إنه من المقرر أن يبدأ الوفد الإيراني، بوساطة الجانب العماني، بعد ظهر السبت، محادثات غير مباشرة مع الوفد الأمريكي المتواجد في عُمان.

وبحسب وكالة مهر، تتناول المباحثات البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات.