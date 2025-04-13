برشلونة يعود للانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ليجانيس

عاد فريق برشلونة إلى طريق الانتصارات بعد الفوز على ليجانيس بهدف دون رد، في المبارة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وحل برشلونة ضيفًا على ليجانيس، مساء اليوم بملعب بوتاركي، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني «الليجا».

سجل هدف برشلونة الوحيد جورجي ساينز لاعب ليجانيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من رافينيا حاول إبعادها جورجي ساينز ولكن ذهبت في المرمى.



الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير.