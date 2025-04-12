النائب فخري الفقي: مصر تتسلم 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، بما يعادل حوالي 8 مليارات دولار.

وقال خلال حديثه لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق عبر شاشة «صدى البلد»، إن الحزمة تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أنها مكونات الحزمة تشمل 5 مليارات يورو كقروض ميسرة تسددها مصر بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات تقدم للمستوردين من القطاع الخاص المصري لتسهيل استيرادهم من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن ضمان وزارة المالية للقطاع الخاص يجعلها بمثابة دين والتزام على الدولة، مشيرا إلى أن المالية لديها سقف محدد للضمانات التي تقدمها.

وأوضح أن الـ600 مليون يورو المتبقية «منحة لا ترد» مخصصة للاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة في مصر، على أن يتضمن المبلغ 200 مليون يورو لدعم ملف اللاجئين واستضافتهم في مصر.

وأكد أن مصر تسلمت بالفعل مليار يورو من شريحة القروض الميسرة البالغة 5 مليارات يورو خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأفاد بأنّ الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بصرف مبلغ الـ4 مليارات يورو المتبقية ستأتي إلى مصر خلال ما يتراوح بين 3 و4 أسابيع، بعد موافقة المجلس الأوربي والمفوضية الأوربية.