ماجد الكدواني يفتتح أيام الفيلم المصرى بألمانيا في دورتموند

افتتح أمس الخميس بمدينة دورتموند بألمانيا أيام الفيلم المصرى بعروض أفلام تمثل مراحل مختلفة من تاريخ السينما المصرية ويأتى هذا الحدث السينمائى كأول تعاون بين مدينة دورتموند والسفارة المصرية ببرلين.

شارك الفنان المصرى الكبير ماجد الكدواني بدعوة خاصة من مدينة دورتموند وتم عرض فيلم هيبتا الذى قام ببطولته الكدواني فى حضور عدد كثيف من أعضاء الجالية المصرية وعدد من الجاليات العربية بالمدينة وعدد من الجمهور الألماني الذي تفاعل فى النقاشات حول الفيلم.

وشارك القنصل العام المصرى بفرانكفورت أمين حسان والدكتور سامح سرور المستشار الثقافي بالسفارة المصرية ببرلين ويورجن اشتودبمان مدير مدينة دورتموند بالإضافة إلى عمدة غرب مدينة دورتموند، بتنظيم الفنان المصرى المقيم بألمانيا محمد زكى مراد.

وشهدت قاعة العرض مناقشات ثرية حول فيلم هيبتا مع الفنان ماجد الكدواني حول الفيلم بإلإضافة الى ماضى وحاضر ومستقبل السينما المصرية ودور الفن المصرى كقوة ناعمة وذات تأثير فى العلاقات مع شعوب الدول الاخرى وفى التواصل مع الجاليات المصرية والعربية فى دول الهجرة.

وأعرب الفنان ماجد الكدواني عن شعورة بالسعادة بوجوده فى هذا الحدث ونقاشاته الثرية مع الجمهور حول الوعى بدور وقيمة الفن والفنانين المصريين في مجتمعات المهاجرين.

ومن ناحيته قال محمد زكى مراد منظم أيام الفيلم المصرى فى دورتموند، إن حدث (أيام الفيلم المصرى) شاهد تفاعلا كبيرا من الجانب الالمانى وهو ما دعاهم إلى أن يستمر هذا التعاون خلال الفترات القادمة. وأضاف مراد أنه يثمن الدعم الذى تلقاه فى هذا الحدث من قبل المستشار الثقافي الذى كان حريصاً على إقامة هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الثقافة وشركات الإنتاج التى قدمت الأفلام . ويعرض فى أي أطار الحدث (أيام الفيلم المصرى) فيلم النمر الاسود ، مراتى مدير عام ، القاهرة ٣٠.

يذكر أنه تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن الاستعدادات والتجهيزات التى تقوم بها الحكومة المصرية للأفتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.