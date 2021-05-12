 تايوان تزيد فحصها لفيروس كورونا بعد مصادر غير معروفة للعدوى - بوابة الشروق
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تايوان تزيد فحصها لفيروس كورونا بعد مصادر غير معروفة للعدوى

تايبيه (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 11:50 ص

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد من قدرتها على مستوى البلاد لفحص الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت 16 حالة إصابة، تم انتقالها محليا ، وهو رقم قياسي، تم تسجيله في يوم واحد منذ تفشي الفيروس.

وكانت تايوان قد شددت أمس الثلاثاء الإجراءات وسط تفش للفيروس بعد أن سجلت سبع حالات تم انتقالها محليا في شمال تايوان، بما في ذلك ست حالات بمصادر غير معروفة للعدوى.

وقال وزير الصحة والرفاهية، تشين شيه تشونج اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي إنه في غضون أسبوع واحد، ستكون جميع مراكز الفحص الـ164 على مستوى البلاد جاهزة لفحص الإصابات المحتملة بفيروس كورونا.

وكانت بعض مراكز الفحص قد تم إغلاقها بشكل مؤقت في وقت سابق، حيث لم تسجل تايوان من منتصف أبريل وأواخر ديسمبر الماضيين، أي حالات تم انتقالها محليا لفيروس كورونا.

وسجلت تايوان اليوم الأربعاء أربع حالات إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، من بينها ثلاث حالات من الفلبين وحالة واحدة من الهند.

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون نسمة، فقط 1231 حالة إصابة، بما فيها 122 حالة، تم انتقالها محليا و12 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.


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