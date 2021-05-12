وفد رئاسي يزور أسرة طفل جنوب السودان أكوك كوال المعتدي عليه

زار وفد من رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أسرة المواطن الجنوب سوداني، أكوك كوال كوال بمقر سكنهم في القاهرة، ورافق الوفد المستشار أحمد مسعد البكري قنصل عام جمهورية مصر العربية في جوبا.

ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في جوبا علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اطمأن الوفد علي الحالة الصحية والمعنوية للمواطن الجنوب سوداني أكوك كوال و أسرته، لاسيما بعد الواقعة الفردية التي تعرض لها هو وأسرته.

وأكد الوفد الزائر علي متانة العلاقات الثنائية بين مصر و جنوب السودان علي الصعيدين الرسمي و الشعبي، و شدد الوفد علي أن مواطني جنوب السودان في مصر ليسوا أجانب ولكنهم في وطنهم الثاني بين إخوة و أخوات لهم.

و عبر الوفد عن أن مرتكبي الواقعة الفردية ينظرون أمام القضاء الذي سيفصل في الواقعة، منوهين إلي أن مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية و الأمنية تولي الواقعة و تولي مواطني جنوب السودان في مصر كل الإهتمام في إطار من الود و الإحترام المستحق، كما هنأ الوفد الأسرة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ومن جانبها، عبرت أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال عن تثمينها عاليا لزيارة الوفد الرسمي المصري لهم في مقر سكنهم، و عن تقديرهم الكبير للتعامل السريع و الفعال للدولة المصرية مع هذه الواقعة الفردية التي لا تمثل الشعب المصري المضياف، ولا تعبر عن سمو العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية علي الصعيدين الرسمي و الشعبي، كما نقلت الأسرة عبر الوفد إلي مصر قيادة و حكومة و شعبا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر اللقاء سانتينو أكوت دينج رئيس الجالية الجنوب سودانية في جمهورية مصر العربية، و لوال كويك رئيس الجمعية الخيرية السودانية الجنوبية لتنمية المرأة و الطفل.