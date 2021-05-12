التنمية المحلية: شن حملات على مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين خلال أيام العيد

محافظ القاهرة يحذر القيام بأعمال بناء مخالفة خلال أيام أجازة العيد

النقل العام: تجهيز جميع السيارات العاملة على خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية استعدادا للعيد

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم شن حملات على مواقف السيارات "النقل العام والسرفيس والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

وشدد على ضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

ووجه شعراوي، في بيان اليوم الأربعاء، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرفة عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أي مشكلات أولًا بأول.

وجدد التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساءًا.

وفي القاهرة، أكد المحافظ اللواء خالد عبد العال، أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهًا بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينهما خلال هذه الفترة والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام حرصًا على صحة المواطنين مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات الطبية.

وحذر محافظ القاهرة من القيام بأى محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة أثناء إجازة العيد أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم وسيعرض نفسه للمسائلة القانونية على الفور مؤكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

أكد، أن مديرية الصحة بالقاهرة رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من زيادة أعداد الإصابة به.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي مع توقيع العقوبات على المخالفين.

وبدوره، أكد رئيس هيئة النقل العام بالعاصمة، اللواء علي رزق، أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة على خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج ، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبرى وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال ايام العيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة ، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.

وأكد، أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية لتنفيذ خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) وذلك لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل.