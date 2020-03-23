هيئة ألمانية تمنع فيسبوك من استخدام بيانات مستخدمي واتس آب

ذكر موقع "لايف منت" التقني، أن هيئة ألمانية لتنظيم حماية البيانات منعت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، من معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيق واتساب للمراسلات الفورية.

واعتبرت الهيئة الألمانية أن شروط الاستخدام الجديدة لتطبيق واتساب غير قانونية، ويأتي ذلك بعد الإجراءات الطارئة التي بدأت فيها الهيئة الشهر الماضي بعد أن طلب واتساب من المستخدمين الموافقة على الشروط الجديدة أو التوقف عن استخدام الخدمة.

وقال يوهانس كاسبار مسؤول حماية البيانات في هامبورج "يسعى هذا الأمر إلى تأمين حقوق وحريات ملايين المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام في جميع أنحاء ألمانيا".

وأكد تطبيق واتساب أن هذا الأمر يستند إلى سوء فهم جوهري للقواعد الجديدة ولن يكون لها أي أثر على المضي في تنفيذ التحديث، ويسري طلب التعليق الناجم عن أمر طارئ، لثلاثة أشهر، كما أعلنت الهيئة المنظمة في هامبورج إحالة القضية إلى اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، وهي الهيئة المسؤولة عن النظر في احترام القواعد في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27.

وكشف واتس آب قبل أشهر عن قواعد استخدام جديدة يأخذ عليها منتقدوها أنها توسع نطاق البيانات التي تجمعها الخدمة من مستخدميها البالغ عددهم مليارين.