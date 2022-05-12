عرضت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، فيديو يرصد لقطات لمواطنين روسيين يرشقون مبنى السفارة البولندية في موسكو بالطلاء الأحمر، ردًا على الاعتداء على سفير روسيا.

وكان قد تعرض سفير روسيا في وارسو، يوم الاثنين الماضي، للرشق بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا عندما حاول وضع إكليل من الزهر احتفالا بيوم النصر في 9 من مايو الجاري لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ووصفت بولندا ما حدث بأنه «مؤسف».

وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاعتداء على السفير الروسي في بولندا أثناء وضع السفير الزهور على ضريح الجنود السوفيت في العاصمة وارسو، فقد أظهر المقطع سيرجي أندرييف، يقف إلى جانب ضريح الجنود حيث رمى مجهولون خلال لحظات طلاء أحمر عليه.