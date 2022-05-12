ألمانيا تبدي موقفا متحفظا حيال مطالبة أوكرانيا بتزويدها بمقاتلات غربية

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك موقفا متحفظا حيال مطالبة أوكرانيا بتزويدها بمقاتلات غربية.

وفي مستهل اجتماع لوزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فايسنهويزر شتراند بشمال ألمانيا، على بحر البلطيق، أشارت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، إلى الموقف الحالي من إنشاء مناطق حظر طيران في أوكرانيا، وقالت "أخذنا بالفعل موقفا واضحا أيضا من توريد مواد طيران".

يذكر أن الحكومة الألمانية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعارضان بشكل قاطع إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا نظرا للتخوف من أن تنفيذ هذه الخطوة قد يؤدي إلى حدوث مواجهات مباشرة بين الناتو وروسيا، ومن ثم فإنها تنطوي على خطر توسع نطاق الحرب في أوكرانيا على نحو حاد.

وأضافت بيربوك أنها تحدثت خلال زيارتها لكييف أول أمس الثلاثاء " بشأن كيف يمكن لنا أن ندعم أوكرانيا ولاسيما فيما يتعلق بمنعتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بدون أن يسهم ذلك في أن يتحول الناتو إلى طرف في هذه الحرب".

كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا طالب خلال زيارتها لألمانيا بتزويد بلاده بمقاتلات غربية وأنظمة دفاع صاروخي للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة روسيا.

ومن المنتظر أن يشارك كوليبا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع غدا الجمعة بدعوة من بيبروك التي تتولى بلادها حاليا رئاسة المجموعة.