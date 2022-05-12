جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ519 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 519 مليونا و471 ألفا و873 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و258 ألفا و272 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 82.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ998 ألفا و997 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ664 ألفا و750 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و157 حالة وفاة.